Copa América 2024 : Argentine, Brésil, le tirage complet de la phase de groupes

Dans la nuit de jeudi à vendredi, a eu lieu le tirage au sort de la phase de groupe de la Copa America 2024, à Miami. Découvrez le résultat de ce tirage au sport.

Initialement prévue en Equateur, la Copa America 2024, qui aura lieu du 20 juin au 16 juillet, a été réattribuée aux Etats-Unis. L’organisation de cette compétition sera une répétition générale pour le pays de l’Oncle Sam avant d’accueillir la Coupe du monde 2026 avec le Canada et le Mexique.

En attendant, le tirage au sort des groupes de la 48e édition de la Copa America a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Le champion en titre, également vainqueur de la Coupe du Monde 2022, l’Argentine, se retrouve dans le groupe A avec le Pérou, le Chili et le vainqueur du match Trinidad et Tobago-Canada. L’autre favori de la compétition, le Brésil est logé dans la poule D, en compagnie de la Colombie, du Paraguay et du vainqueur du duel Honduras-Costa Rica.

A noter qu’habituellement, les Etats Unis ne participent pas à la Copa America. Mais pour cette édition, comme c’est déjà arrivé par le passé, ils ont reçu une invitation spéciale. Les coéquipiers de Christian Pulisic ont donc hérité de la poule C avec l’Uruguay de Marcelo Bielsa, le Panama et la Bolivie.

Le tirage complet

🏆 OFICIAL | Grupos de la Copa América 2024



A 🇦🇷🇵🇪🇨🇱 (🇹🇹 o 🇨🇦)

B 🇲🇽🇪🇨🇻🇪🇯🇲

C 🇺🇸🇺🇾🇵🇦🇧🇴

D 🇧🇷🇨🇴🇵🇾 (🇭🇳 o 🇨🇷)



📍 Estados Unidos

📅 20 de junio



📸 @TyCSports



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Q7vTuq2R22 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 8, 2023