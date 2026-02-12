Coopération Sud-Sud: la CENA accueille une délégation sénégalaise pour un échange d’expériences

La Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin a reçu, ce mercredi 11 février 2026, une délégation de la Direction générale des élections (DGE) du Sénégal dans le cadre d’une visite de travail axée sur le partage d’expériences et le renforcement de la coopération institutionnelle. La mission sénégalaise, conduite par Biram Séné, directeur général des élections du Sénégal, a été accueillie au siège de la CENA par son président, Sacca Lafia.

Après un accueil protocolaire, les deux parties ont engagé des discussions approfondies en présence des membres du Conseil électoral béninois et des équipes de la Direction générale des élections.



Lors de son allocution de bienvenue, le président de la CENA a rappelé le contexte de cette visite, soulignant notamment qu’une délégation béninoise s’était rendue à Dakar il y a environ un an pour s’inspirer des pratiques sénégalaises en matière d’organisation électorale. Il a expliqué que cette dynamique de coopération réciproque vise à tirer des enseignements mutuels pour améliorer les processus électoraux dans les deux pays.



Les échanges ont porté sur l’organisation, les attributions et le fonctionnement des institutions électorales, avec un accent particulier sur la structuration des opérations de vote, le financement des partis politiques, et la gestion des scrutins. Sacca Lafia a indiqué que les représentants sénégalais souhaitaient mieux comprendre certaines spécificités du modèle béninois, notamment la séparation des responsabilités entre la Direction générale des élections et le Conseil électoral, une organisation qui diffère du système sénégalais où une seule entité assume ces fonctions.



La délégation sénégalaise poursuivra ses travaux au Bénin pendant trois jours, incluant une visite à Ouidah, dans une démarche à la fois institutionnelle et culturelle. Les deux institutions entendent capitaliser sur ces échanges pour renforcer leurs systèmes électoraux respectifs, dans le cadre plus large de la coopération Sud-Sud entre organes électoraux africains.