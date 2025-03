Coopération diplomatique: la CEDEAO renforce ses liens avec Cuba, l’Angola et l’Éthiopie

- Publicité-

Le président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray, a accueilli les ambassadeurs de Cuba, d’Angola et d’Éthiopie au siège de l’institution à Abuja, au Nigeria, afin de renforcer la coopération entre l’organisation et ces trois nations.

Lors de son échange avec Miriam Morales Palmero, ambassadrice de Cuba auprès du Nigeria et de la CEDEAO, les discussions ont porté sur la coopération dans le secteur de la santé, notamment le partenariat avec l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS).

De son côté, José Bamoquina Zau, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Angola, a discuté avec le président Touray des préparatifs du prochain sommet américain-africain sur les entreprises, prévu à Luanda. Ce forum de haut niveau constituera une opportunité stratégique pour renforcer les relations économiques et les échanges commerciaux entre l’Afrique et les États-Unis.

Quant au nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Éthiopie au Nigeria, Legesse Geremew Haile, il a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec la CEDEAO.

Le président Touray a, pour sa part, réaffirmé l’engagement de l’organisation à approfondir ses partenariats et à concrétiser la vision de ses fondateurs en faveur d’une intégration régionale dynamique, fondée sur un marché commun, la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que le renforcement du commerce intra-africain.