Cookies Granola de LU rappelés après omission de l’indication lait sur certains lots

La marque LU a annoncé le retrait de lots de ses cookies Granola en raison d’un défaut d’étiquetage pouvant masquer la présence de lait, un danger pour les personnes allergiques. Ces biscuits, vendus dans plusieurs enseignes en France entre le 27 octobre et le 29 janvier, font l’objet d’un rappel massif signalé sur les plateformes officielles de sécurité sanitaire.

Les alertes produits continuent de se multiplier, avec une prédominance des signalements dans le secteur alimentaire. Le volume de ces notifications progresse et alerte sur la nécessité pour les consommateurs de consulter régulièrement les avis officiels. Les rappels touchent toutefois d’autres catégories : automobile, électroménager et produits de consommation courante figurent aussi parmi les secteurs concernés lorsqu’un risque est détecté.

Dans le cas des cookies Granola, le rappel porte sur une absence d’information relative à la présence de lait dans certains lots. L’omission d’un allergène sur la liste des ingrédients expose directement les personnes allergiques à des réactions potentiellement sévères, ce qui motive le retrait immédiat des produits concernés lorsqu’un tel manquement est constaté.

Lots concernés, points de vente et consignes aux consommateurs

Deux références sont spécifiquement visées par le rappel : les Granola cookies gros éclats de chocolat 276 g et les Granola cookies gros éclats de chocolat et amandes caramélisées 184 g. Sont également concernés les biscuits conditionnés en lots de deux ou six unités. La liste détaillée des numéros de lots est consultable sur le site officiel Rappel Conso, qui répertorie les produits retirés pour permettre aux consommateurs d’identifier précisément les unités impactées.

Les biscuits rappelés ont été commercialisés dans l’ensemble du territoire national et retrouvés dans de nombreuses enseignes, notamment Aldi, Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Intermarché, Leclerc, Lidl, Monoprix, Schiever et Système U. LU invite les personnes en possession des produits concernés à ne pas les consommer et à les rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement ou procéder à leur destruction selon les modalités indiquées en magasin.

Pour les consommateurs ne présentant pas d’allergie au lait, la marque indique que ces produits peuvent être consommés sans risque. La communication de LU rappelle la priorité accordée à la sécurité sanitaire et à la qualité des produits, tout en insistant sur l’importance de vérifier les emballages avant consommation pour les personnes sensibles aux allergènes.