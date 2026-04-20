Contrôle sanitaire : le Bénin se dote d’un laboratoire national de pointe

Avec le soutien de la Banque Mondiale, le gouvernement béninois a lancé ce projet dans le but d’améliorer les conditions sanitaires des citoyens et de lutter contre la fraude dans le secteur de la santé. Les travaux, désormais achevés, témoignent d’un engagement fort envers la sécurité sanitaire. La mission de contrôle a ainsi inspecté minutieusement les divers aspects de cette infrastructure avant son ouverture officielle.

Ce laboratoire moderne se distingue par son architecture novatrice, comprenant 39 pièces au rez-de-chaussée ainsi que 41 à l’étage. La création de ce centre permettra d’assurer des résultats fiables en matière de contrôle microbiologique et physico-chimique des produits de santé et de l’eau. Il représente un atout majeur pour garantir la sécurité des produits consommés par la population.

Construite sous la supervision de l’ANAEPMR pour le compte de l’ANCQ, cette installation de pointe utilisera des technologies avancées. En tant que laboratoire de référence, ses analyses seront indiscutables et contribueront à assurer la qualité des biens de santé et de l’eau sur l’ensemble du territoire national.