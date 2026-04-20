Congo : le gouvernement sollicite officiellement un nouvel appui financier du FMI

La République du Congo a officiellement demandé un nouveau programme de financement au Fonds monétaire international (FMI) lors des réunions de printemps à Washington, selon une dépêche de l’agence Reuters ; cette démarche intervient un mois après la clôture, en mars 2025, de l’accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) qui avait permis le décaissement de 430 millions de dollars sur trois ans et vise à stabiliser un cadre macroéconomique toujours fragilisé.

Cette requête reflète les difficultés persistantes de l’économie congolaise à convertir une croissance positive en amélioration durable des indicateurs hors-pétrole. Les experts du FMI observent une faiblesse des investissements publics et des perturbations répétées dans l’approvisionnement en énergie, facteurs limitant la production et les activités économiques non liées aux hydrocarbures. Les autorités congolaises présentent cette démarche comme une mesure destinée à restaurer la confiance des bailleurs et des marchés.

Le profil de la dette constitue une contrainte majeure. Les prévisions budgétaires pour 2026 intègrent un service de la dette élevé, qui réduit sensiblement la marge de manœuvre fiscale de l’État. La forte dépendance aux recettes pétrolières expose ensuite le pays aux chocs de prix et nourrit l’endettement auprès de créanciers commerciaux et d’établissements bancaires régionaux. Dans ce contexte, le FMI est attendu sur des exigences accrues en matière de transparence, en particulier sur la gestion de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), point central des finances publiques mais critiqué pour son opacité.

Conditions, réformes et enjeux budgétaires

Au regard des précédents accords et des pratiques du Fonds, les négociations porteront vraisemblablement sur une combinaison de mesures structurelles et sociales. Les autorités congolaises devront concilier des réformes susceptibles d’améliorer la gestion des recettes pétrolières et de renforcer les contrôles financiers, avec la nécessité de préserver la stabilité sociale. La transparence des recettes et des dépenses liées à la SNPC est annoncée comme un volet clé des discussions.

Parmi les pistes de rééquilibrage évoquées figurent la réduction des subventions aux carburants, une mesure déjà engagée, ainsi que la réorientation des ressources publiques vers des secteurs prioritaires tels que l’agriculture et le secteur électrique. Ces orientations répondent aux préoccupations exprimées par des acteurs économiques et financiers sur la nécessité d’une diversification des sources de croissance et d’une amélioration de l’offre énergétique.

Le Gouvernement congolais mettra en avant la dimension de crédibilité vis-à-vis des investisseurs internationaux et des détenteurs d’Eurobonds afin d’assurer l’accès aux marchés. Les discussions avec le FMI devraient inclure des mécanismes de suivi renforcés et des dispositions visant à réduire les risques liés au calendrier des remboursements et à la composition des créanciers.