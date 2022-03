Conflit Ukraine – Russie: Lionel Zinsou évoque l’impact sur le continent africain

A croire ce financier et banquier d’affaire, les deux pays en guerre, aussi bien la Russie que l’Ukraine sont des greniers pour l’Afrique et l’Europe. Selon lui, si le conflit qui oppose les deux pays, dépasse le cap des quatre semaines, l’Afrique ressentira de façon forte les effets de cette guerre. Une guerre qui vient s’aligner sur les impacts de la pandémie de la Covid19 sur le continent en dépit de la résilience.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine aura d’effets désastreux sur le continent africain. Plusieurs personnalités en sont conscientes et appellent à un cessez-le-feu. Cette posture est partagée par l’ancien premier ministre béninois, Lionel Zinsou qui, lors de l’évènement de l’association « Cercle des nouveaux mondes « , s’inquiète des conséquences de cette guerre sur le continent noir si elle dure dans le temps.

