« Entretenir des rapports cordiaux n’est pas signe de trahison », Joël Atayi Guèdègbé sur Lionel Zinsou

Pourquoi le rapprochement entre l’ancien premier ministre Lionel Zinsou et l’actuel locataire de la Marina est mal perçu par certains? Entretenir des rapports cordiaux selon l’expert en gouvernance, Joël Atayi-Guèdègbé, n’est pas signe de trahison.

La présence de l’ancien président Nicéphore Soglo et de l’ancien premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou aux côtés de Patrice Talon lors du vernissage des 26 biens culturels restitués par la France au Bénin continue de de susciter des commentaires. Reçu ce Jeudi 24 Février 2022 sur la chaine de radio nationale, l’acteur de la société civile et expert en gouvernance, Joël Atayi-Guèdègbé s’est aussi prononcé sur le sujet. L’acteur de la société civile trouve positifs ces rapprochements mais invite les hommes politiques à projeter des images de concorde et de sincérité à l’endroit de la population.

Ces rencontres, ces rapprochements aux dires de Joël Atayi-Guèdègbé sont positifs parce qu' »on ne peut pas polluer une vie publique que de contradiction, que d’adversité dont on ne sait d’ailleurs à quelle idée elle se rattache« .

L’effort que les acteurs politiques font pour projeter dans la société des images de concorde, poursuit l’acteur de la société civile, permettra au pays de tirer le sentiment d’une démocratie plus apaisée, plus civile et plus civilisée.

Entretenir des rapports cordiaux n’est pas signe de trahison

Les critiques suscitées par le rapprochement entre les deux personnalités politiques et le chef de l’Etat ne se justifient pas selon l’expert en gouvernance. Pour lui, les contradictions dans la vie publique doivent aussi se résoudre et cela passe par le dialogue.

Selon lui, à travers ces rapprochements, le pays est entrain de vivre un bon temps. Les hommes politiques, indique-t-il, profitent généralement des moments de deuils , des occasions sociales pour se rencontrer, discuter franchement ou se réconcilier. » Il est possible de communiquer au grand public le sentiment qu’il est utile , qu’il est nécessaire que les gens se parlent. Et entretenir des rapports cordiaux n’est pas signe de trahison« , a-t-il laissé entendre..