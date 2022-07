Confessionnal de Serey Dié: le pasteur Camille Camille Makosso s’en prend à Konnie Touré

L’animatrice ivoirienne Konnie Touré est dans le viseur du général Camille Makosso depuis qu’elle a tiré les vers du nez à Serey Dié qui s’est confessé dans le confessionnal sur Life Week-end le vendredi 24 juin 2022.

Légalement marié avec Aline Bintou, sa femme avec qui il a eu cinq enfant, Serey Dié a annoncé le vendredi 24 juin leur séparation dans le confessionnal sur le plateau de Life Week-end. « C’est le moment ici pour moi de dire devant la camera, que, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment. Je vais épargner des détails », a avoué Serey Dié.

Mieux, Serey Dié a également assumé la paternité du deuxième enfant de la chanteuse Josey en confirmant qu’elle est sa compagne. « C’est mon enfant, J’ai deux enfants avec Josey, le dernier est né le 20 du mois passé, un garçon , c’est ma compagne, je suis avec elle », a-t-il précisé.

Camille Makosso s’en prend à Konnie Touré

Au lieu de mettre fin aux polémiques, ces confessions de Serey Dié ont déclenché des supputations. Parmi les réactions, se trouve celle de Camille Makosso qui reproche à l’ex capitaine des éléphants de la Côte d’voire d’avoir étalé sa vie privée en public. Et pour ça, il en veut à l’animatrice Konnie Touré qui a posé des questions sans s’inquiéter des inconvénients.

« Konnie Touré, elle se marie quand même, cette fille là? Elle appelle les gens pour venir parler de leur histoire de foyer, est-ce que elle même, elle est dans un foyer? », s’interroge Camille Makosso. Aussi prévient -t-il l’animatrice ivoirienne la plus suivie: « Konnie, je n’aime pas ça hein, je n’aime pas ça Konnie Touré, tu appelle les gens pour venir se confesser, est ce que tu t’es une fois confessée? ».

Pour le général Makosso, Konnie Touré devrait elle aussi se confesser pour donner le bon exemple. « Toi même, faut te confesser, on veut savoir. Regardez-moi son visage, on dirait futur mariée là », s’est-il amusé à dire avant déclarer que le mariage la localise. « Et puis c’est elle qui sait poser les questions », a-t-il conclu.

Konnie Touré cherche un homme à épouser

Le mardi 26 janvier 2021, alors qu’elle fêtait ses 39 ans de naissance, Konnie Touré animatrice télé et radio a fait une promesse de cœur. « 40 ans – 1. Un seul mot : reconnaissante et une folle envie de continuer la vie. Tant de nouvelles choses à explorer. Et aussi, cette promesse de cœur, trouver Un Homme À Marier avant ma prochaine bougie », avait-elle écrit.

Ce n’est pas la première fois que Konnie Touré annonce vouloir se marier. Lors de sa première émission de l’année 2021, elle a évoqué comme vœu de nouvel an, son souhait de trouver l’homme de sa vie.

Qui est Konnie Touré?

Konnie Touré est une animatrice radio et télé ivoirienne, productrice, actrice, née le 26 janvier 1982 à Abidjan. Elle a commencé sa carrière à la radio City FM, une radio de proximité située dans la commune de Treichville, où elle restera un an, avant d’être recrutée par Nostalgie, deuxième radio commerciale en Côte d’Ivoire.

Elle y passera 14 années au cours desquelles elle animera, entre autres, plusieurs versions de la tranche matinale. Elle fait partie des femmes de médias les plus suivies et des 30 personnalités féminines qui font la Côte d’Ivoire, selon le classement du journal en ligne Œil d’Afrique.

Le 12 juin 2015, l’animatrice de « Life Week-end » a annoncé officiellement sa démission de la Radio nostalgie pour rejoindre Vibe Radio. Aujourd’hui, c’est elle qui fait bouger les lignes sur Life TV à travers l’émission la plus suivie de la chaine, « Life Week-end ». En dehors de ses activités radiophoniques, elle est la Directrice de « KonnieVence Productions», une entreprise qu’elle a, elle-même, mise sur pied.