Compositions officielles Sunderland – Liverpool pour la 26e journée de Premier League

Mercredi soir, Liverpool se rend sur la pelouse de Sunderland pour la 26e journée de Premier League, avec un coup d’envoi prévu à 20h15 GMT. Le match oppose les Reds à une formation de Sunderland classée 11e du championnat.

Après des défaites lors de la précédente levée, les deux équipes souhaitent impérativement renouer avec le succès afin de relancer leur saison. L’enjeu est donc important pour chacune des équipes, qui abordent la rencontre avec l’intention de repartir sur de meilleures bases.

La confrontation s’annonce disputée, les deux entraîneurs ayant opté pour des schémas offensifs à vocation équilibrée, cherchant à allier solidité défensive et capacité de percussion dans les 30 derniers mètres.

Compositions officielles

Sunderland évoluera en 4-2-3-1 avec Roefs dans les buts. La ligne arrière est composée de Reinildo, Alderete, Ballard et Mukiele. Au milieu de terrain, Hume et Sadiki occuperont les rôles de récupérateurs, tandis que Le Fée, Angulo et Diarra seront chargés de créer le danger derrière l’attaquant Brobbey.

Du côté de Liverpool, l’équipe retenue affiche également un 4-2-3-1 : Alisson gardera les cages, soutenu par Endo, Konaté, Van Dijk et Robertson en défense. Le double pivot sera assuré par Gravenberch et Mac Allister, pendant que Gakpo, Wirtz et Ekitiké formeront le trio offensif chargé d’alimenter l’attaque.