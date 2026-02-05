Compositions officielles : Real Betis – Atlético Madrid en quart de la Coupe du Roi

Le choc attendu entre le Real Betis et l’Atlético Madrid, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, débute dans quelques minutes. Peu avant le coup d’envoi, les deux techniciens ont confirmé leurs onze de départ, révélant leurs choix tactiques pour ce rendez-vous à élimination directe.

Manuel Pellegrini mise sur une formation alliant vécu et inventivité. Il place Adrián Del Castillo dans les cages, entouré d’une charnière composée de Marc Bartra et Diego Llorente, épaulés par Aitor Ruibal et Valentín Gómez sur les côtés. Au cœur du jeu, Marc Roca et Nelson Deossa auront la mission d’assurer la stabilité, tandis que l’animation offensive reposera sur Antony, Pablo Fornals et Abde Ezalzouli, chargés de faire vivre le ballon et de servir Chimy Ávila en pointe.

De son côté, Diego Simeone aligne une équipe tournée vers l’offensive. Juan Musso est titularisé dans les buts et s’appuie sur une ligne défensive solide comprenant Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko et Marcos Llorente. Le milieu, emmené par Koke et Pablo Barrios, promet bataille, tandis qu’Álex Baena et Giuliano Simeone apporteront du dynamisme. Devant, Antoine Griezmann et Ademola Lookman formeront l’attaque. Le match démarrera à 20h GMT.

Compositions officielles