Benin Web TV
LIVE

Compositions officielles pour le match AS Roma – Cagliari en Serie A (J24)

Ce lundi soir, la 24e journée de Serie A mettra aux prises l’AS Roma et Cagliari, avec un coup d’envoi programmé à 19h45 GMT.

Le · MàJ le
Football
165vues
Compositions officielles pour le match AS Roma – Cagliari en Serie A (J24)
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Ce lundi soir, la 24e journée de Serie A mettra aux prises l’AS Roma et Cagliari, avec un coup d’envoi programmé à 19h45 GMT.

À l’approche de la rencontre, les staffs techniques des deux clubs ont communiqué les formations choisies pour tenter d’empocher les trois points : l’une visant à asseoir la domination à domicile, l’autre espérant créer la surprise loin de ses bases.

Vous trouverez ci-dessous les onze de départ alignés par chacune des équipes pour ce rendez-vous.

Publicité

Compositions

AS Roma — Gardien : Svilar. Défenseurs : Mancini, Ndicka, Ghilardi, Çelik. Milieu : Cristante, Pisilli, Wesley. Attaque : Soulé, Pellegrini, Malen.

Cagliari — Capitaine et gardien : Caprile. Ligne défensive : Palestra, Mazzitelli, Adopo. Au milieu : Kiliçsoy, Gaetano, Rodriguez, Dossena. Devant : Zé Pedro, Obert, Esposito.

Publicité

Articles liés

Al Ahly et Zamalek dominent la J14 de la Premier League égyptienneReal Sociedad bat l’Athletic Bilbao en quart de finale de la Coupe du RoiMohamed Salah dépasse Steven Gerrard en Premier LeagueParis FC battu par le Real Madrid en Ligue des Champions féminine
Merci pour votre lecture — publicité