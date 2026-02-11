Compositions officielles pour Bayern Munich – RB Leipzig en Coupe d’Allemagne

Le coup d’envoi du quart de finale de la Coupe d’Allemagne entre le Bayern Munich et le RB Leipzig se déroulera avec des équipes désormais arrêtées : les deux clubs livreront une bataille pour décrocher une place en demi-finale dans le temps réglementaire.

Chez les Bavarois, la charnière défensive et la configuration offensive ont été fixées. Manuel Neuer retrouvera sa place dans les cages, tandis que Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies et Josip Stanisic constitueront l’arrière-garde. Au cœur du jeu, Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlović sont chargés de dicter le rythme, et l’attaque sera portée par Luis Díaz, Serge Gnabry et Michael Olise avec Harry Kane en pointe.

De l’autre côté, l’entraîneur du RB Leipzig a retenu Maarten Vandevoordt pour garder les filets. La ligne défensive sera composée de Ridle Bakou, Willi Orbán, Castello Lukeba et David Raum. Xaver Schlager, Nicolas Seiwald et Christoph Baumgartner occuperont le milieu, tandis que l’offensive reposera sur Yan Diomande, Antonio Nusa et Rómulo.

Compositions officielles

Bayern Munich — Manuel Neuer ; défenseurs : Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Josip Stanisic ; milieu : Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović ; attaquants : Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise ; attaquant de pointe : Harry Kane.

RB Leipzig — Maarten Vandevoordt ; défenseurs : Ridle Bakou, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum ; milieux : Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner ; attaquants : Yan Diomande, Antonio Nusa, Rómulo.