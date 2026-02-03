Compositions officielles pour Arsenal – Chelsea en demi-finale retour de la Carabao Cup

Arsenal accueille Chelsea ce mardi à 20h GMT à l’Emirates Stadium, pour le match retour des demi-finales de la Carabao Cup. La confrontation arrive après un premier acte disputé et promet une soirée sous tension pour les deux clubs.

Lors du déplacement à Stamford Bridge, les Gunners s’étaient imposés sur le score de 3-2, offrant ainsi un léger avantage à l’équipe qui évolue sous la houlette de Mikel Arteta avant le coup d’envoi du deuxième épisode.

Côté tactique, Arsenal aligne un 4-3-3 avec un trio offensif formé par Madueke, Gyökeres et Martinelli. De son côté, le coach de Chelsea a opté pour un schéma en 3-4-3, renforçant le cœur du jeu avec Caicedo, Andrey Santos et Fernández, tandis que l’attaque repose sur le duo João Pedro – Delap.

Compositions officielles

Arsenal : Kepa — Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié — Eze, Zubimendi, Rice — Martinelli, Gyökeres, Madueke.

Chelsea : Sanchez — Fofana, Chalobah, Hato — Cucurella, Fernández, Santos, Caicedo, Gusto — João Pedro, Delap.