Compositions officielles Naples–Como, quart de finale de la Coupe d’Italie

Naples reçoit Como ce soir pour un quart de finale de la Coupe d’Italie, avec un coup d’envoi prévu à 19h45 GMT.

Como, qui a souvent embêté les grosses cylindrées de Serie A, se présente en outsider déterminé. Les Napolitains d’Antonio Conte savent qu’ils devront élever leur niveau face à l’équipe dirigée par Cesc Fàbregas.

Peu avant le départ de la rencontre, les entraîneurs ont communiqué leurs onze de départ officiels.

Compositions officielles

Naples : Milinkovic S, Beukema, Rrahmani, J. Jesus, Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera, Giovane, Vergara, Hojlund.

Como : Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle, Sergi Roberto, Perrone, Caqueret, Addai, Nico Paz, Baturina.