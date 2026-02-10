Benin Web TV
LIVE

Compositions officielles Naples–Como, quart de finale de la Coupe d’Italie

Naples reçoit Como ce soir pour un quart de finale de la Coupe d’Italie, avec un coup d’envoi prévu à 19h45 GMT.

Le · MàJ le
Football
88vues
Compositions officielles Naples–Como, quart de finale de la Coupe d’Italie
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Naples reçoit Como ce soir pour un quart de finale de la Coupe d’Italie, avec un coup d’envoi prévu à 19h45 GMT.

Como, qui a souvent embêté les grosses cylindrées de Serie A, se présente en outsider déterminé. Les Napolitains d’Antonio Conte savent qu’ils devront élever leur niveau face à l’équipe dirigée par Cesc Fàbregas.

Peu avant le départ de la rencontre, les entraîneurs ont communiqué leurs onze de départ officiels.

Publicité

Compositions officielles

Naples : Milinkovic S, Beukema, Rrahmani, J. Jesus, Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera, Giovane, Vergara, Hojlund.

Como : Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle, Sergi Roberto, Perrone, Caqueret, Addai, Nico Paz, Baturina.

Publicité

Articles liés

Premier League J26 : Manchester United arrache le nul à West HamCoupe d’Italie : Como bat Naples et rejoint les demi-finalesPremier League J26 : Chelsea tenu en échec, Bournemouth bat Everton, Newcastle domine TottenhamHoussem Aouar porte Al Ittihad face à Al Gharafa en LDC Elite de l’AFC
Merci pour votre lecture — publicité