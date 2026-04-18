Complot contre la sûreté de l’État: Agbaza et son épouse plaident non coupable devant la CRIET

Poursuivi pour complot contre la sûreté de l’État et cybercriminalité, Agbaza, de son vrai nom ADEH Semêvo Jude Angeles, a comparu aux côtés de son épouse devant la CRIET.

Les deux prévenus ont formellement rejeté l’ensemble des accusations portées contre eux.

À la barre, Agbaza s’est montré catégorique. Il a plaidé non coupable, affirmant ne pas se reconnaître dans les faits qui lui sont reprochés.

Son épouse, Bintou, mère de quatre enfants, a également comparu. Interrogée par le président de la Cour sur les charges de complot et de cybercriminalité, elle a exprimé sa surprise avant de déclarer, à son tour, qu’elle n’en reconnaissait pas la matérialité.

Selon Libre Express, un avocat s’est constitué pour assurer la défense du couple devant cette juridiction spéciale statuant en matière criminelle. À la demande du ministère public, l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2026, afin de permettre la production de nouvelles pièces au dossier.

Pour rappel, en fin mars 2026, des enregistrements audio attribués à des échanges entre les deux hommes (Agbaza et Kèmi Séba), ont circulé sur les réseaux sociaux. Kemi Seba a dénoncé une manipulation, évoquant des contenus sortis de leur contexte et assemblés pour créer une perception trompeuse.

Recherché par la justice béninoise pour son rôle présumé dans le projet de coup d’État déjoué du 7 décembre 2025, Kemi Seba a été interpellé le 13 avril 2026 en Afrique du Sud alors qu’il tentait de rejoindre clandestinement le Zimbabwe par le fleuve Limpopo.

Placé en détention préventive, il doit comparaître devant un tribunal sud-africain le 20 avril 2026, tandis que le Bénin a officiellement engagé une procédure en vue de son extradition.