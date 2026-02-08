Comment regarder Liverpool – Manchester City en direct (Premier League J25)

Manchester City se rend à Anfield ce dimanche à 16h30 GMT pour y défier Liverpool à l’occasion de la 25e journée de Premier League. Ce duel oppose deux des équipes phares du championnat : City, qui tente de réduire l’écart sur Arsenal en tête, et Liverpool, qui vise à conforter sa place parmi les quatre premiers.

Pour les téléspectateurs en France et dans une partie de l’Afrique francophone, la partie sera proposée en direct sur Canal+ Sport 3 Afrique. Selon l’offre dont vous disposez, d’autres chaînes du groupe Canal+ peuvent également diffuser la rencontre, avec la possibilité de la visionner en streaming via la plateforme MyCanal.

Dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, les droits appartiennent aux antennes SuperSport, lesquelles retransmettront le match sur SuperSport MaXimo 1, SuperSport MaXimo 2 ainsi que sur SuperSport Premier League ROA. Ces déclinaisons sont destinées à couvrir large sur le continent.

Où suivre la rencontre à l’international

Au Royaume-Uni, la couverture télévisée reviendra à Sky Sports, avec une diffusion sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League. Les abonnés britanniques pourront aussi se connecter via les services de streaming Sky Go et Now TV pour suivre la rencontre en direct.

Dans d’autres régions du globe, plusieurs plateformes assurent la diffusion : BeIN SPORTS CONNECT prend en charge la zone MENA, DAZN détient les droits dans certains marchés comme le Canada, et en Inde le match sera accessible via Star Sports et JioHotstar.

Enfin, pour les abonnés du bouquet DStv en Afrique, le visionnage en ligne est possible via DStv Now, offrant une alternative de streaming pour suivre Liverpool – Manchester City depuis un appareil mobile ou un ordinateur.