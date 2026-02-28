Comment le Prince William surveille son oncle Andrew Mountbatten-Windsor

Andrew Mountbatten-Windsor voit son image durablement affectée par l’affaire Epstein, et de nouveaux éléments récemment rendus publics ont renforcé les liens qui l’uniraient au défunt criminel sexuel. Ces révélations ont conduit à l’arrestation du frère du roi Charles III par les forces de l’ordre le 19 février, jour de son anniversaire. Cet épisode a bouleversé la famille royale et suscité des critiques envers le monarque. Le prince William, qui a affiché depuis longtemps des positions tranchées sur le dossier et serait à l’origine de la destitution intervenue en octobre 2025, et son épouse seraient, selon des sources citées par Hello!, « profondément préoccupés » par l’issue de l’affaire ; le couple héritier surveillerait de près les évolutions et se dit prêt à intervenir si nécessaire, tout en veillant à protéger les autres membres de la famille royale. Un informateur précise par ailleurs que William et son oncle n’ont jamais entretenu de relations étroites, ce qui expliquerait son intransigeance.