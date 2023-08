« Comme tous les clients, je ne suis qu’une victime », Blaaz clarifie ses liens avec Oméga Pro

- Publicité-

Cité dans une affaire d’escroquerie impliquant la plateforme de placement d’argent Omega Pro, le rappeur béninois Blaaz s’illustre en tant que victime. L’artiste s’est confié dans une conversation privée qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis la matinée de ce mardi 22 août 2023.

La société de placement d’argent en ligne Omega Pro est accusée d’escroquerie par plusieurs béninois qui dénoncent ne plus avoir accès à leur compte de retrait d’argent depuis novembre 2022. Or, l’image du rappeur béninois Blaaz est liée à cette société Omega Pro en raison de sa participation à leur conférence-débat et de ses publications qui font l’éloge de la marque sur ses réseaux sociaux.

C’est pourquoi, dans le but de pouvoir récupérer leur argent qui s’est volatilisé comme du sel dans la sauce, plusieurs victimes ont crié leur ras-le-bol sur Blaaz. Selon eux , ils y ont cru parce que l’artiste est un leader pour eux et il n’y a que lui pour les aider à récupérer leur sous.

Interrogé sur la situation lors d’une discussion privée avec l’un de ses proches, Blaaz a tenté de justifier sa participation. Selon lui, il n’est pas la seule célèbrité à être associé à Omega Pro. « Ce n’est que 4 photos que tu as vues. Il y en a bien d’autres encore… », a justifié l’artiste avec des images de plusieurs autres stars qui ont également pris parti pour Omega Pro.

« J’ai investi dans Omega Pro et j’y ai également de l’argent, mais c’est parce que je suis conscient des risques liés aux investissements en ligne que je ne peux pas me prononcer très clairement sur cette affaire. Mais à coup sûr, je le ferai. Certains m’ont critiqué, d’autres m’ont défendu. Je retiens une chose, avant, tu étais innocent jusqu’à preuve du contraire, mais avec les réseaux sociaux, tu es coupable jusqu’à preuve du contraire », a-t-il confié.

A en croire Blaaz, il ne mêlerait jamais son entourage à des histoires louches. « Les personnes qui salissent mon nom, ce n’est que la résultante de mon image associée à OMP (Oméga Pro Ndlr). C’est une leçon pour moi, comme tous les clients, je ne suis qu’une victime », se désole Blaaz dont l’image a été clairement associée à Oméga Pro.

