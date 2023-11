Colombie: la réaction du père de Luis Diaz après sa libération

- Publicité-

Libéré par l’Armée de libération nationale colombienne après 12 jours passés aux mains de ses ravisseurs, Luis Manuel Diaz s’est confié aux médias. Et le père du joueur de Liverpool, Luis Diaz, a invité tout le pays à s’unir pour une Colombie meilleure et pacifique.

Enlevé il y a deux semaines par des ravisseurs dans son village, le père de Luis Diaz a été libéré jeudi par l’Armée de libération nationale colombienne. Lors d’une conférence de presse, Luis manuel Diaz, de son nom, est revenu sur son kidnapping par l’ELN et les 12 jours passés aux mains de ses ravisseurs.

« Les deux ou trois premiers jours, j’ai souffert de problèmes de nourriture. Nous n’avions pas d’emplacement ou quoi que ce soit d’autre. Puis, au bout de trois jours, j’ai senti un changement, il m’a semblé que j’étais entre les mains de l’ELN. Ils m’ont parlé et m’ont traité différemment. Je n’ai vraiment pas à me plaindre, je me sentais poussé par les marches, par l’endroit où je me trouvais, je ne savais pas où j’allais« , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Besoccer.

Immédiatement après, Luis Manuel Díaz a voulu envoyer un message à ses ravisseurs et, en général, à toute la société: « À tous les frères, vous devez leur parler comme ça parce qu’ils sont des frères, ils sont tous des frères. À tous les frères des montagnes, aux groupes légaux et non légaux, j’appelle à la réflexion. Engageons le dialogue pour que la Colombie, non pas dans un ou deux ans, mais dans trois ou quatre ans, devienne un pays de paix pour le monde entier en général« .

Et de conclure: « Déposons les armes, prenons nos stylos et nos cahiers. Travaillons intelligemment pour faire de la Colombie le pays le plus pacifique. Je lève la main et je demande à tout le monde, aux présidents et aux gens de la brousse, de s’unir, de faire des efforts et de créer un beau pays ».

Ancien joueur de foot, Luis Manuel Diaz était entraîneur, à titre bénévole, de la seule école de football de Barrancas, une ville de quelque 38.000 habitants dans lequel son fils a fait ses débuts.

Il a joué un rôle déterminant dans l’ascension fulgurante de son fils car, contrairement à beaucoup de ses pairs, il l’a toujours soutenu dans son aspiration à devenir footballeur, avaient raconté à l’AFP en 2022 des personnes rencontrées lors d’un reportage à Barrancas.