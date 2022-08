CNPA: liste intégrale des membres du nouveau Bureau élu

Le jeudi 11 Août dernier, le conseil national de la presse et de l’audiovisuelle (cnpa) a procédé à l’élection de son nouveau Bureau au terme de l’assemblée ordinaire de l’organisation faîtière qui s’est tenue dans les locaux de la maison des médias à Cotonou.

Un nouveau bureau est élu pour conduire le conseil national de la presse et de l’audiovisuelle (cnpa). L’élection des membres du nouveau bureau a eu lieu au terme de l’assemblée générale ordinaire, le jeudi 11 Août dernier.

A l’issue de l’élection, Evariste Hodonou qui vient de boucler un mandat de trois ans est reconduit à la tête d’un nouveau bureau. « Je voudrais prendre le ferme engagement et ensemble avec le nouveau bureau, à faire du Cnpa pour les trois ans à venir une institution de développement de la presse et d’accompagnement conséquent des bonnes actions publiques qui s’inscrivent dans le champ économique et social« , s’est engagé l’ancien nouveau président.

« Le nouveau bureau qui vient d’être installé devra continuer à assainir le Cnpa, notre maison commune afin que nul ne vienne à la salir et y installer des souillures préjudiciables à sa crédibilité et à sa notabilité », a fait savoir Evariste Hodonou.

Liste du nouveau bureau

PRESIDENT

Evariste HODONOU

VICE-PRESIDENT CHARGE DES RADIOS COMMERCIALES :

Rodrigue AZINNONGBE

VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA PRESSE ÉCRITE ET DES NOUVEAUX MEDIAS :

Brice OGOUBIYI

VICE-PRESIDENT CHARGE DES RADIOS COMMUNAUTAIRES, ASSOCIATIVES ET CONFESSIONNELLES

Richard FASSINOU

VICE-PRESIDENT CHARGE DES TELEVISIONS

Berthe MENSAN

SECRETAIRE GENERAL :

Euloge OKAMBAWA

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT CHARGES DES AFFAIRES JURIDIQUES

Téléphone SEKOU RADIO

TRESORIER GENERAL :

Sébastien GUIDI

TRESORIER GENERAL ADJOINT :

Cherif RIWANOU

SECRETAIRE A L’ORGANISATION :

Sylvestre SOSSOU

SECRETAIRE ADJOINT A L’ORGANISATION :

Adamou AYOUBA

SECRETAIRE A LA FORMATION :

Maliki LALEYE

SECRETAIRE ADJOINT A LA FORMATION :

Magloire DATO

SECRETAIRE A LA COMMUNICATION ET AUX RELATIONS PUBLIQUES, PORTE-PAROLE

: Adrien ATINKPATO

SECRETAIRE ADJOINT A LA COMMUNICATION ET AUX RELATIONS PUBLIQUES :

Malfrick DJEKLOUNON

SECRETAIRE AUX TIC ET AU NUMERIQUE

: Raoul HOUNSOUNOU

SECRETAIRE ADJOINT AUX TIC ET AU NUMERIQUE :

Maurille CARLOS

SECRETAIRE AUX AFFAIRES SOCIALES :

Judicaël HOUNWANOU

SECRETAIRE ADJOINT AUX AFFAIRES SOCIALES :

Michel AHONON

DELEGATIONS DEPARTEMENTALES

ATLANTIQUE-LITTORAL

Edouard SOSSOU-GAH

MONO-COUFFO

Paul ANANOU

OUEME-PLATEAU

Marc KOSSOU

ZOU-COLLINES

Florian GBAGUIDI

BORGOU-ALIBORI

Boni MADOUGOU

ATACORA-DONGA

Sayo SARE

COMMISSARIAT AUX COMPTES

1er COMMISSAIRE COMPTES

Herbert HOUGNINBO

2ème COMMISSAIRE AUX COMPTES

Firmin GBEKAN