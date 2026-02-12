Club Africain – Aymen Harzi : la LNFP publie son verdict

Jeudi, la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a rendu sa décision sur la contestation déposée par le Club Athlétique Bizertin et le Club Sportif Sfaxien à l’encontre du Club Africain, portant sur la qualification de l’attaquant Aymen Harzi. Les plaignants avaient saisi l’instance après que le joueur ait été aligné lors des 19e et 20e journées du championnat.

Le litige reposait sur la présence de trois cartons jaunes accumulés par Harzi lors de son passage à l’Union Sportive Monastirienne, situation qui, selon le règlement disciplinaire, entraîne l’obligation d’une suspension d’un match. CAB et CSS ont estimé que ce délai de suspension n’avait pas été purgé avant que le footballeur ne dispute les rencontres sous les couleurs du Club Africain, ce qui, pour eux, rendait sa participation irrégulière.

Après examen des pièces et arguments fournis, la LNFP a finalement rejeté les deux recours. L’autorité compétente a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas de remettre en cause les résultats ni d’engager des sanctions disciplinaires contre le Club Africain ; la titularisation d’Aymen Harzi a donc été confirmée et les scores enregistrés restent valides.

Motifs et portée de la décision