Clermont vs PSG: le groupe de Christophe Galtier sans Kylian Mbappé

L’entraineur du PSG, Christophe Galtier, a communiqué ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour le déplacement à Clermont Foot (Samedi) en première journée de Ligue 1. Un groupe de 21 parisiens sans Mbappé et Idrissa Gueye.

Champion de France en titre, le PSG lance ce samedi la défense de sa couronne. Les Parisiens se déplacent sur la pelouse de Clermont Foot, à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Auteur d’un mercato estival assez impressionnant avec le recrutement de plusieurs joueurs et une présaison sans faute, le club français entend faire une razzia cette saison, en championnat comme en Ligue des champions.

Ce qui passe bien entendu par le premier match de la saison contre les Auvergnats où la victoire est nécessaire pour bien lancer la campagne. Pour l’occasion, l’entraineur Christophe Galtier a fait appel à 21 joueurs. Le technicien français a notamment convoqué les recrues de l’été, Vitinha, Mukiele et Etikité.

Plusieurs cadres manquent cependant à l’appel dans cette première liste de Galtier sur le banc des Rouges & Bleus. Il s’agit de Kylian Mbappé, blessé aux adducteurs et forfait pour ce match, les indésirables Mauro Icardi et Idrissa Gueye, écartés du groupe, et la dernière trouvaille du PSG, Renato Sanchez, dont l’absence était prévue.

Le groupe parisien pour #CF63PSG ! 📋🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2022