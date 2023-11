Classement FIFA novembre 2023: le Bénin replonge, podium africain inchangé

La FIFA a dévoilé ce jeudi 30 novembre 2023 son classement actualisé des sélections nationales masculines de football. En Afrique, le Maroc conserve sa couronne et le Bénin perd quatre places dans le pointage général.

Les deux sorties sans victoire du Bénin, face à l’Afrique du Sud (1-2) et contre le Lesotho (0-0), lors des première et deuxième journées des éliminatoires du Mondial 2026, ont coûté cher aux Guépards qui ont dégringolé dans le classement FIFA dévoilé ce jeudi 30 novembre.

Les poulains du sélectionneur Gernot Rohr ont perdu quatre places au classement général, relégués à la 97è loge mondiale, derrière l’Ouganda (92è) et la Guinée Equatoriale (88è). Les Béninois conservent cependant leur 20è position en Afrique, loin derrière le Maroc, toujours leader sur le continent.

Victorieux lors des premières journées des qualifications pour le Mondial Sud-américain, les Lions de l’Atlas, 13è dans le classement général, finissent l’année 2023 sur le toit africain. Le podium est complété par le Sénégal (20è) et la Tunisie (28è) qui signe son retour dans le top 30. Plus loin dans le tableau, on retrouve la Côte d’ivoire qui retrouve le top 50 (50è) alors que les Comores (117è), ont réalisé la meilleure progression avec 9 places glanées.

Le top 20 africain

Maroc (13ème) ▬ Sénégal (20) ▬ Tunisie (28) ▲ Algérie (30) ▲ Egypte (33) ▲ Nigeria (42) ▼ Cameroun (46) ▼ Côte d’Ivoire (50) ▲ Mali (51) ▼ Burkina Faso (57) ▼ Ghana (61) ▼ Afrique du Sud (66) ▼ RD Congo (67) ▼ Cap-Vert (73) ▲ Guinée (80) ▬ Gabon (82) ▲ Zambie (84) ▼ Guinée Equatoriale (88) ▲ Ouganda (92) ▼ Bénin (97) ▼