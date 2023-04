Classement FIFA mars 2023: l’Argentine prend la tête, le top 10 mondial

Quelques jours après la fin de la trêve internationale de mars, la FIFA a dévoilé son nouveau classement des meilleures nations du monde. Championne du monde en titre, l’Argentine prend la première place.

La trêve internationale de mars a pris fin, il y a quelques jours. Au cours de cette fenêtre de match, les équipes nationales ont disputé plusieurs rencontres, certaines dans le cadre des éliminatoires des coupes continentales (Europe et Afrique) et d’autres nations ont simplement livrées des rencontres amicales. Tous ces différents de duels ont évidemment pesé sur le nouveau classement de la FIFA, dévoilé ce jeudi par l’instance.

L’Argentine, qui a remporté le titre de championne du monde 2022, a grimpé d’une place pour s’emparer de la première position avec un total de 1840,93 points. C’est la première fois en six ans que l’Albiceleste se retrouve en tête du classement. Finaliste du Mondial qatari et vainqueur de ses deux matchs durant la trêve internationale, face aux Pays-Bas (4-0) et l’Irlande (1-0), la France fait également un bond et récupère la deuxième place, devant le Brésil qui passe troisième. La Seleçao a été plombée par ses derniers mauvais résultats, avec notamment une défaite (1-2) contre le Maroc en amical.

Le reste du top 10 n’est occupé que par des sélections européennes et se présente comme suit: Belgique (4e), Angleterre (5e), Pays-Bas (6e), Croatie (7e), Italie (8e), Portugal (9e), Espagne (10e). Le Maroc, première sélection africaine, est 11e devant la Suisse (12e) et les États-Unis (13e).

Le top 10 mondial du classement FIFA de mars

