Classement FIFA mars 2023: l’Algérie double le Cameroun, le Bénin régresse, le top 20 africain

Les rencontres disputées lors de la dernière trêve internationale ont fortement impacté le classement FIFA du mois de mars qui a connu quelques changements. En Afrique, le Maroc conserve sa place devant le Sénégal, tandis que le Bénin a perdu une place dans le pointage mondial.

Tenu en échec par le Rwanda en mars dernier, lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023, le Bénin a régressé dans le classement mondial de la FIFA sorti ce jeudi 6 avril. Logés à la 91è place lors du dernier pointage, les Guépards occupent désormais la 92è derrière le Luxembourg et juste devant la Palestine. Les poulains du sélectionneur Gernot Rohr conservent cependant leur 19è position en Afrique. Les Béninois sont coincés entre l’Ouganda et la Guinée Equatoriale.

En haut du tableau sur le continent, le Maroc reste leader malgré ses sorties mitigées contre le Brésil et le Pérou en amicale, fin mars dernier. Les Lions de l’Atlas occupent la première place en Afrique, loin devant le Sénégal et la Tunisie qui complète le podium. Derrière eux, le Cameroun, qui n’a pris qu’un point en deux matchs contre la Namibie, et le Nigeria, battu à domicile par la Guinée Bissau (0-1), chutent dans le classement.

Avec 9 places perdus, les Lions Indomptables retombent à la 7è loge en Afrique. Auteur d’un sans-faute dans les éliminatoires de la CAN 2023, l’Algérie en profite pour amorcer sa remontée en s’imposant comme la 4e nation africaine, devant l’Egypte, qui a dépassé le Cameroun et le Nigeria mais s’est fait doubler par les Fennecs, qui font un bond de 6 places au niveau mondial.

Le classement FIFA d’avril 2023

Le top 20 africain

1. Maroc (11e au niveau mondial)

2. Sénégal (18e)

3. Tunisie (28e)

4. Algérie (34e)

5. Egypte (35e)

6. Nigeria (40e)

7. Cameroun (42e)

8. Côte d’Ivoire (45e)

9. Burkina Faso (50e)

10. Mali (53e)

11. Ghana (60e)

12. Afrique du Sud (66e)

13. RD Congo (70e)

14. Cap-Vert (71e)

15. Guinée (79e)

16. Gabon (82e)

17. Zambie (68e)

18. Ouganda (89e)

19. Bénin (92e)

20. Guinée Equatoriale (94e)