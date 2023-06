Classement FIFA juin 2023: le Bénin en chute libre, le top 20 africain

La FIFA a dévoilé ce jeudi 29 juin 2023, le classement actualisé des meilleures nations de football. En Afrique, le Maroc garde la tête devant le Sénégal et la Tunisie. Le Bénin perd de son côté une place et retombe à la 20è place sur le continent.

Le match nul encourageant des Guépards face au Sénégal (1-1), en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire, il y a deux semaines, n’a pas aidé le Bénin qui a régressé dans le dernier classement FIFA, publié ce jeudi 29 juin. Les Béninois ont en effet perdu une place dans le classement général et se retrouvent à la 93è position, loin derrière la Zambie (84è) et le Gabon (85è) mais devant la Mauritanie (99è), le Kenya (105è) et le Congo (106è).

Une chute libre pour la team Bénin qui avait perdu une place lors du classement de mars. A l’échelle africaine, la bande à Stéphane Sessegnon a également lâché un point et retombe à la 20è place, derrière l’Ouganda (19è). S’il a également lâché des points au tableau général, le Maroc reste cependant leader sur le continent. Malgré leurs faux pas lors de la trêve internationale du mois de juin (nul contre le Cap-Vert et défaite contre l’Afrique du Sud), les Lions de l’Atlas sont premiers en Afrique, devant le Sénégal (18e), la Tunisie (31e), l’Algérie (33e) et l’Egypte (34e).

Le top 20 africain

