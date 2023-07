Classement FIFA juillet 2023: statu quo en tête de la liste

-Publicité-

La FIFA a dévoilé ce jeudi 20 juillet 2023 son classement actualisé des sélections nationales masculines de football. En tête de liste, l’Argentine mène la danse devant la France et le Brésil.

Si les 62 matchs disputés en juillet, surtout en Asie et en Amérique, ont impacté le dernier classement FIFA dévoilé ce jeudi, le top 10 mondial reste inchangé. Première sur la liste, l’Argentine conserve sa couronne. Les champions du monde en titre devancent la France et le Brésil, respectivement deuxième et troisième. En dessous du podium, on retrouve l’Angleterre (4e), la Belgique (5e) et la Croatie (6e), arrivée troisième à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Éliminés en demi-finales de la Gold Cup, les Etats-Unis (11es,) ont raté l’occasion d’intégrer le top 10. Pire, les Américains sont désormais talonnés par le Mexique (12e, plus 2), vainqueur de la compétition.

Finaliste de cette même épreuve, le Panama (45e, plus 12) signe la meilleure progression. En atteignant le dernier carré, la Jamaïque (58e, plus 5) fait également une bonne opération au classement. Les fortunes sont diverses du côté des quart-de-finalistes : Si le Costa Rica (46e, moins 4) chute, le Guatemala (107e, plus 9) fait un grand bond en avant.

Le top 10 mondial

