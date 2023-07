Classement FIFA juillet 2023: le Maroc perd une place, statu quo pour le Bénin, le top 20 africain

-Publicité-

Leader en Afrique, le Maroc a perdu une place dans le classement général publié ce jeudi par la FIFA. Le Bénin reste de son côté, bloqué à la 20è place sur le continent (93è au pointage mondial).

La FIFA a mis à jour ce jeudi 20 juillet 2023, son classement actualisé des sélections nationales masculines de football. Une liste qui a connu très peu de changement par rapport au dernier pointage sorti en juin. En Afrique, le Maroc reste leader. Arrivés quatrième lors de la Coupe du monde 2022, les Lions de l’Atlas conservent leur fauteuil sur le continent, mais ont perdu une place au classement général. De 13è en juin dernier, les hommes de Walid Regragui occupent désormais la 14è place mondiale.

Pour le reste du classement dans le top 10 en Afrique, il n’y pas de changements. Le Sénégal reste à la deuxième place et 18e sur le plan mondial. Malgré la victoire contre le Brésil, le Sénégal conserve sa 2e et 18e place. Ce statu quo est du à l’absence de matchs joués durant le mois de juillet. Le podium est complété par la Tunisie, talonnée par l’Algérie (4è) et l’Egypte (5è). 93è au classement mondial lors du précédent classement, le Bénin n’a pas non plus bougé. Les Guépards restent bloqué à 20è position en Afrique.

- Publicité-

Voici l’intégralité du classement FIFA zone Afrique.

Maroc (14e), Sénégal (18e), Tunisie (31e), Algérie (33e), Égypte (34e), Nigeria (39e), Cameroun (42e), Mali (51e), Côte d’Ivoire (52e), Burkina Faso (56e), Ghana (60e), Afrique du Sud (63e), Cap Vert (66e), Congo Démocratique (69e), Guinée (81e), Zambie (84e), Gabon (85e), Guinée-Équatoriale (91e), Ouganda (92e), Bénin (93e), Mauritanie (101e), Kénya (105e), Congo (106e), Madagascar (108e), Guinée-Bissau (112), Namibie (114e), Angola (116e), Mozambique (117e), Gambie (119), SLE (120), Togo (122), Malawi (123), Tanzanie (124), Zimbabwe (125e), CTA (126e), Lybie (127e), Niger (128e), Comores (130e), Soudan (131e), Rwanda (139e), Burundi (140e), Éthiopie (142e), Eswatini (146e), Botswana (147e), Libéria (148e), Lesotho (151e), Soudan du Sud (167e), Maurice (180e), CHA (181e), Sao Tomé-et-principe (186e)

Articles similaires