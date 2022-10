Classement FIFA féminin octobre 2022: le Nigéria en tête, le Bénin conserve sa place, le top 30 africain

La FIFA a dévoilé ce jeudi son classement du mois d’octobre pour le compte des sélections nationales féminines. Au plan africain, le Nigéria conserve sa première place. Le Bénin est 146è mondial et 25è à l’échelle continentale.

Sans compétition en jambe depuis son élimination dès les phases qualificatives de la CAN féminine 2022, éjecté par le Burkina Faso, le Bénin n’a pas évolué sur le continent dans le classement FIFA féminin d’octobre. Les Ecureuils dames sont toujours bloquées à la 25è place en Afrique. Les Béninoises cèdent cependant une place dans le pointage général et se retrouvent au 146è rang.

Massacré par la Pologne (4-0) et le Canada (4-0) lors d’un tournoi organisé à Cadix en Espagne, le Maroc n’a pas non plus reculé dans ce dernier pointage de la FIFA, qui servira de référence au tirage au sort de la Coupe du monde féminine Australie & Nouvelle-Zélande 2023. Les Lionnes de l’Atlas demeurent 76es au niveau mondial et 7es sur le plan continental.

Le podium reste également inchangé avec le Nigéria en tête devant l’Afrique du Sud et le Cameroun. Le Ghana (59è mondial) et la Côte d’Ivoire (64è mondial) complètent le top 5 africain.

Le top 30 africain: