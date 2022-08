Classement FIFA du mois d’août 2022: le Bénin fait du surplace, le Maroc recule

Avant dernier pointage avant la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), le classement FIFA du mois d’août a été publié ce jeudi. Au plan africain, le Bénin conserve sa 19è place tandis que le Sénégal est toujours leader.

Le classement FIFA du mois d’août est tombé. Un classement qui a n’a pas connu de grands changements en raison notamment de l’absence de rencontres majeures disputées depuis le dernier pointage. 58 matches internationaux ont tout de même été disputés, principalement en Afrique et en Asie. La meilleure progression dans cette dernière publication est à l’actif du duo composé de la Mauritanie (107ème, plus 3) et du Botswana (146ème, plus 3). Ces deux équipes grimpent de trois rangs et soignent ainsi leur position dans le classement. Deux places de gagnées aussi pour le Mozambique (116e) et l’Angola (120e)

A l’échelle africaine, le fauteuil de leader est toujours gardé par le Sénégal qui conserve sa 18è place mondiale. Les Lions de la Téranga sont secondés par le Maroc qui est toujours dauphin des Sénégalais, mais perd une place dans le classement mondial. L’équipe chérifienne pointe désormais à la 23e place, devancée par l’Iran et précédant le Japon. Le top 3 est complété par la Tunisie qui avait relégué le Nigéria à la quatrième place.

Plus bas dans le pointage africain, la RD Congo gagne une place et progresse au 72e rang mondial en doublant le Cap Vert. Dégringolé au 19è rang africain après ses désillusions face au Sénégal (1-3) et contre le Mozambique (0-1) en éliminatoire de la CAN 2023 reportée à 2024, le Bénin n’a pas bougé dans le classement. Les Ecureuils sont toujours à la 91è position à l’échelle mondiale.

Le top 20 africain

1. Sénégal (18e au niveau mondial)

2. Maroc (23e)

3. Tunisie (30e)

4. Nigeria (31e)

5. Cameroun (38e)

6. Egypte (40e)

7. Algérie (41e)

8. Mali (46e)

9. Côte d’Ivoire (52e)

10. Burkina Faso (55e)

11. Ghana (60e)

12. Afrique du Sud (68e)

13. RD Congo (72e)

14. Cap Vert (73e)

15. Gabon (79e)

16. Guinée (83e)

17. Zambie (88e)

18. Ouganda (90e)

19. Bénin (91e)

20. Guinée Equatoriale (98e)