Classement FIFA d’octobre 2022: l’Algérie surclasse le Cameroun, le Bénin conserve sa place, le top 20 africain

La FIFA a dévoilé ce jeudi 6 octobre 2022, le classement actualisé des meilleures nations de football. En Afrique, le podium reste inchangé avec le Sénégal, premier, devant le Maroc et la Tunisie qui ferme la marche.

Les rencontres disputées à travers la planète lors des deux semaines de la trêve internationale de septembre 2022 ont fortement impacté le classement FIFA d’octobre 2022 qui a connu de grands changements surtout en milieu de tableau. Si à l’échelle mondiale, le top 10 a un tout petit peu changé avec l’Italie qui a arraché la 6è place à l’Espagne, le dernier pointage en Afrique a également subi des modifications.

Certes, le podium n’a pas changé avec le Sénégal toujours leader devant le Maroc et la Tunisie. Quatrième lors du dernier classement, le Nigéria a également conservé sa place. C’est à la 5è case que le jeu de chaise musicale s’est produit avec l’Algérie qui a fait un bond de deux places. Les Fennecs doublent en effet le Cameroun et l’Egypte et se hissent juste derrière les Super Eagles. Un petit exploit de l’équipe algérienne dû notamment aux victoires des poulains de Djamel Belmadi face à la Guinée (1-0) et le Nigeria (2-1) récemment lors de la journée FIFA.

Dans le reste du tableau, la Mauritanie gagne 4 places au niveau mondial, tandis que la Côte d’Ivoire intègre le top 50 planétaire grâce à ses victoires contre le Togo (2-1) et la Guinée (3-1). Plus bas, le Cap-Vert (71e) double la RD Congo (73e). Bloqué à la 19è place depuis juin dernier, le Bénin n’a pas évolué dans ce dernier pointage. Malgré leur double défaite face à la Mauritanie (0-1) et contre Madagascar (1-2), les Ecureuils conservent leur 91è place à l’échelle mondiale.

Le top 20 africain

1. Sénégal (18e au niveau mondial)

2. Maroc (22e)

3. Tunisie (30e)

4. Nigeria (32e)

5. Algérie (37e)

6. Egypte (39e)

7. Cameroun (43e)

8. Mali (46e)

9. Côte d’Ivoire (48e)

10. Burkina Faso (54e)

11. Ghana (61e)

12. Afrique du Sud (67e)

13. Cap-Vert (71e)

14. RD Congo (73e)

15. Gabon (81e)

16. Guinée (83e)

17. Zambie (88e)

18. Ouganda (89e)

19. Bénin (91e)

20. Guinée Equatoriale (98e)