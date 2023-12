Classement FIFA décembre 2023: statu quo pour le Bénin, le top 20 africain

-Publicité-

Leader en Afrique, le Maroc conserve sa première place sur le continent dans le classement général publié ce jeudi 21 décembre 2023 par la FIFA. Le Bénin reste de son côté, bloqué à la 20è place (97è au pointage mondial).

Le Maroc finit l’année 2023 sur le toit de l’Afrique. Les Lions de l’Atlas conservent leur fauteuil de leader sur le continent, dans le classement de décembre publié ce jeudi par la FIFA. Les demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 au Qatar sont toujours 13è dans le pointage mondial, dominé par l’Argentine, la France et l’Angleterre.

Dauphin des Marocains lors du classement de novembre, le Sénégal garde sa deuxième place en Afrique. Les Lions de la Téranga, vainqueurs de la CAN 2021 au Cameroun, la première dans leur histoire, occupent la deuxième place sur le continent et la 20è au tableau général. Le top 3 africain est complété par la Tunisie (28ème), formant ainsi le même podium qu’il y a un an.

Relégués à la 97è loge mondiale, derrière l’Ouganda (92è) et la Guinée Equatoriale (88è) lors du pointage de novembre, le Bénin n’a pas connu de mouvement dans ce dernier classement de l’année. Les Guépards restent bloqués à leur position dans le tableau général et la 20è place en Afrique.

Le top 20 africain

Maroc (13ème) Sénégal (20e) Tunisie (28e) Algérie (30e) Egypte (33e) Nigeria (42e) Cameroun (46e) Côte d’Ivoire (49e) Mali (51e) Burkina Faso (57e) Ghana (61e) Afrique du Sud (66e) RD Congo (67e) Cap-Vert (73e) Guinée (80e) Gabon (82e) Zambie (84e) Guinée Equatoriale (88e) Ouganda (92e) Bénin (97e)