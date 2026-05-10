Clasico : le Barça sacré champion, le Real Madrid s’enfonce

Le FC Barcelone a remporté son 29e titre de champion d’Espagne dimanche soir en dominant le Real Madrid 2-0 lors de la 35e journée de Liga, au Spotify Camp Nou, sur des buts de Marcus Rashford à la 9e minute et de Ferran Torres à la 18e. Une victoire sans discussion, acquise en moins d’un quart d’heure, qui permet aux Catalans de conserver leur couronne avec trois journées à disputer et de signer leur 11e victoire consécutive en championnat sous la direction de Hansi Flick.

L’entraîneur allemand, qui avait appris le décès de son père quelques heures avant le coup d’envoi, a dirigé la rencontre depuis la zone technique avant de rejoindre l’Allemagne pour retrouver sa famille. Lamine Yamal, absent sur blessure depuis le 23 avril, avait rejoint le banc de touche en maillot pour fêter le sacre avec ses coéquipiers.

Le Camp Nou a basculé dès la 9e minute. Marcus Rashford, recruté en janvier en provenance de Manchester United, a ouvert le score sur coup franc en enroulant le ballon dans la lucarne de Thibaut Courtois, laissant le mur madrilène et le gardien belge sans réaction. Neuf minutes plus tard, Dani Olmo a dévié le ballon d’un coup de talon dans la surface, offrant à Ferran Torres le temps de contrôler et de lober Courtois d’une frappe haute. Le score de 2-0 inscrit à la 18e minute n’a plus bougé.

Le Real Madrid, privé de Kylian Mbappé et de Federico Valverde – tous deux forfaits – n’a cadré qu’un seul tir sur les onze tentés. Jude Bellingham a vu un but refusé pour hors-jeu en seconde période, seul moment de danger sérieux pour la défense catalane. Barcelone a dominé les débats avec 55 % de possession et 7 tirs cadrés contre un seul pour les Merengues.

Un Barça historiquement efficace, un Real en crise

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, nommé en janvier à la suite du départ de Xabi Alonso, devra composer avec un vestiaire fragilisé. L’altercation à l’entraînement entre Aurélien Tchouaméni et Valverde début mai avait plongé le club dans une crise interne visible jusque dans le jeu. Malgré 8 corners glanés et 45 % de possession, la seule frappe cadrée madrilène du soir témoigne d’une équipe incapable de se créer de véritables occasions.

En fin de match, un geste de Raúl Asencio en direction de Ferran Torres, blessé au sol, a déclenché une échauffourée entre les deux équipes impliquant Eric Garcia et Gavi pour Barcelone. Deux cartons jaunes supplémentaires ont sanctionné l’incident, portant à quatre le total madrilène sur la soirée.

Barcelone termine cette 35e journée invaincu à domicile depuis le début de la saison. La série de 11 victoires consécutives en Liga vaut à Flick une comparaison avec les séries accomplies par Pep Guardiola et Luis Enrique sur ce même banc. Les Catalans affichent 91 points, soit 14 d’avance sur le Real Madrid, qui ne peut plus mathématiquement les rejoindre.

Le titre est le troisième Clasico de la saison remporté par Barcelone, après le succès de la Supercoupe d’Espagne en janvier (3-2) et la défaite au match aller en Liga (2-1 à Madrid en octobre). C’est également la première fois que Barcelone est sacré champion lors d’un Clasico disputé au Camp Nou depuis 2010.

Le FC Barcelone disputera ses trois dernières rencontres de Liga contre Alavés (mercredi), Betis Séville et Valencia, sans enjeu titulaire. Le Real Madrid joue pour consolider sa deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions.