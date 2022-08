Clash entre Neymar et Mbappé: le PSG prend une grande décision

Selon les informations de l’Equipe, le PSG a convoqué une réunion de crise pour résoudre la brouille entre Neymar et Mbappé, née lors de la victoire face à Montpellier (5-2), samedi dernier.

La scène avait fait le tour du monde. Samedi dernier, lors de la victoire écrasante du PSG face à Montpellier (5-2) en Ligue 1, Mbappé et Neymar avaient eu une altercation verbale au sujet de qui tirerait les penaltys chez les parisiens. Le Français qui avait manqué son premier tir s’était précipité sur la balle pour une nouvelle tentative alors que le Brésilien s’était déjà dessus. S’en est suivi une chaude mais brève discussion entre les deux joueurs à l’issue de laquelle l’international auriverde a finalement exécuté la sentence.

Mais l’histoire n’était pas fini avec un Mbappé visiblement rancunier qui a boudé le reste de la rencontre. Et Neymar de son côté qui joue à la surenchère, en likant en fin de match une série de commentaires reprochant à Kylian Mbappé de « se croire » propriétaire de l’équipe cette saison 2022-23.

Face à cette situation qui régale surtout la presse espagnole, le PSG a décidé de résoudre le problème en interne. En effet, selon les informations du journal l’Equipe, le conseil d’administration du club parisien a convoqué une réunion de dernière minute pour résoudre ce feuilleton et prévenir un éventuel conflit entre ses deux attaquants. D’après le média français, l’entraineur Christophe Galtier et le directeur sportif Luis Campos assisteront également à la réunion où il sera notamment question du like de Neymar.

Maintenant il va falloir gérer ce like de Neymar qui est une véritable bombe. Au delà du like il envoi un message fort, la saison commence très bien et le PSG n’a pas besoin de cela. C’est là que nous allons voir si Galtier a les épaules pour gérer tout cela pic.twitter.com/AySLfkUMCp — La Source Parisienne (@lasource75006) August 14, 2022