Clash entre Elown du groupe Kiff no Beat et DJ Arafat: Didi B fait des mises au point

De son vivant, Arafat ne passait pas une seule journée sans attaquer les artistes du groupe Kiff no beat dont l’un d’eux, en ce moment insistait avoir eu une liaison avec sa femme Carmen Sama. Interrogé sur cette guerre, le chanteur Didi B a répondu aux virulentes critiques dont il fait objet de la part de la chine populaire, (les fans de DJ Arafat Ndlr).

Les Kiff no beat ne sont pas le Juda dont ils sont traités depuis la mort de DJ Arafat. C’est la clarification faite par l’artiste chanteur Didi B dans l’émission Life week-end du vendredi 1er juillet 2022. « On regrette tous ce qui s’est passé avec Arafat mais les palabres qu’il (DJ Arafat Ndlr) a eu avec nous, nous on est pas du côté de ces judas comme les gens le disent », a expliqué l’artiste.

Selon Didi B, les kiff no beat avaient raison en ce qui concerne le palabre qu’ils ont eu avec Arafat. « C’est nous, on avait raison Donc, ça me fait mal aussi qu’il ne soit pas là pour en parler », a-t-il regretté.

La pomme de discorde

Au lendemain d’une bagarre spectaculaire entre Arafat dj et Debordo Leekunfa, Elown du groupe Kiff no Beat s’est, dans une vidéo, moqué du boss de la Yorogang. En réponse, le Dashikan a révélé avoir eu une liaison amoureuse avec la belle Samira Maeva, l’épouse du jeune rappeur. ”Ta femme est aussi passé par le 13” répliquait Elown indiquant que Carmen Sama (femme de DJ Arafat), est l’ex copine d’un membre de Kiff no beat. Choqué par cette révélation Arafat dj a décidé de mettre fin à sa relation avec sa compagne.

”Il (Arafat) a dit qu’il est sorti avec ma femme. Je n’ai même pas posé la question à cette dernière parce que ça ne m’intéresse pas de savoir avec qui elle a été avant de se marier à moi. Mais quand j’ai répliqué, il a voulu rompre», a affirmé Elown. A l’en croire, aucun membre du groupe n’a eu de rapports avec la femme d’Arafat dj. ”Aucun de nous n’est sorti avec sa femme. C’était juste pour lui dire que s’il veut dire qu’il est sorti avec la femme de quelqu’un, il doit aussi savoir que sa femme est sortie avec quelqu’un d’autre avant lui», a-t-il expliqué.

En ce temps là, il y a exactement trois ans, le groupe Kiff no beat préparait un concert pour le samedi 10 août 2019 au Palais de la culture de Treichville. De son côté, Arafat DJ, devrait se produire le même jour dans la même commune dans le cadre de la deuxième étape de sa tournée nationale dénommée “Moto moto tour”. C’est au lendemain de ces différents évènements que DJ Arafat est décédé dans un grave accident de voiture.