Claire Bahi: son ex, Fadiga Miliano donne sa version sur l’affaire « d’infidélité avec Soum Bill »

Fadiga Miliano, Ex fiancé de la chantre ivoirienne Claire Bahi a donné sa version sur la polémique qui indique que le rapatriement de la France en Côte d’Ivoire de l’ex-première dame du coupé décalé serait lié à une relation amoureuse qu’elle a eu avec Soum Bill.

L’affaire fait grand bruit sur les média sociaux depuis des années. Claire Bahi, ancienne première dame du couper décaler aurait été rapatriée de la France en Côte d’Ivoire pour avoir trompé son chéri, le promoteur culturel ivoirien , Fadiga Miliano avec le chanteur de zouglou Soum Bill.

Les clarifications sur cette affaire ont été faites par Fadiga de Milano, ex-compagnon de la chanteuse. Selon lui, ce n’est pas étonnant que Claire Bahi opte pour le gospel. « Personnellement je ne suis pas surpris. Je l’ai connu. On a été au quotidien ensemble pendant cinq ans, huit ans. Peut-être qu’il y a quelque chose qui la dérangeait ou qui faisait qu’elle était un peu couper décaler, mais elle avait du bon aussi parce que moi-même je n’ai pas de problème, je suis musulman. Je l’accompagnais très souvent les dimanches à l’église en France. Après, elle change« , a expliqué l’opérateur culturel ivoirien dans l’émission Showbuzz de la NCI.

Il soutient que la relation n’a pas marché malgré leur volonté de rester ensemble. Interrogé sur l’affaire d’infidélité, le producteur a répondu sans convaincre. « C’est une belle femme, elle a un bon comportement. Vous savez, quand tu sors avec quelqu’un et qu’après ça ne va pas, moi je suis un homme, il y a des choses que je ne peux pas dire. Je n’ai pas surpris Soum Bill avec Claire Bahi dans mon lit. J’ai appris comme tout le monde« , a avoué le producteur d’artistes.

Pour rappel, il y a quelques années, Claire Bahi était au coeur d’une affaire d’infidélité avec le chanteur Soum Bill alors qu’elle était en couple avec Fadiga Mlano. A l’époque, la polémique d’une idylle entre Claire Bahi et le membre du groupe Les Salopards avait secoué la toile.

Selon les informations distillées sur les réseaux sociaux et relayées par plusieurs médias, Fadiga Milano aurait surpris Claire Bahi et le chanteur Soum Bill dans le lit conjugal. C’est d’ailleurs pour cela qu’il aurait fait rapatrier sa compagne et porter un coup à la carrière de Soum Bill.