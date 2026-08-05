Cimetières d’Akpakpa et de PK14 : les détenteurs de concessions de tombes invités à mettre à jour leurs dossiers

La mairie de Cotonou a invité les personnes ayant déjà obtenu une réservation de tombe dans les cimetières municipaux d’Akpakpa et de PK14 à faire vérifier et actualiser leur dossier. Les concernés disposent d’un délai de 60 jours pour accomplir les formalités.

La mairie de Cotonou a annoncé, dans un communiqué en date du 5 août 2026, le lancement d’une opération de vérification et d’actualisation des dossiers des concessions de tombes dans les cimetières municipaux d’Akpakpa et de PK14.

Selon le Secrétaire exécutif de la mairie, cette initiative s’inscrit dans le cadre de « l’actualisation des registres et de la base de données des concessions de tombes ». Toutes les personnes ayant obtenu une réservation de tombe sont invitées à se rapprocher de la Direction des affaires administratives et financières pour effectuer les démarches nécessaires.

Les usagers disposent d’un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de signature du communiqué, pour faire vérifier leur dossier.

Pour cette opération, les intéressés devront présenter l’original ou une copie légalisée de l’acte de réservation, les quittances ou reçus de paiement, ou tout autre document justificatif disponible, ainsi qu’une pièce d’identité en cours de validité.

La mairie précise qu’à l’issue de cette campagne, « les informations vérifiées seront intégrées dans la base de données officielle des cimetières municipaux de Cotonou ». Elle avertit également que les personnes qui ne se présenteront pas dans le délai imparti « seront tenues seules responsables des déconvenues qui en découleraient ».