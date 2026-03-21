Chuck Norris honoré par TF1 ce week-end

Chuck Norris est décédé : l’acteur et ancien champion de karaté, icône de la télévision grâce à la série Walker, Texas Ranger, est mort jeudi 20 mars à l’âge de 86 ans, a indiqué sa famille. La disparition, annoncée officiellement par un message publié sur Instagram, suscite une vaste émotion en France et à l’international et provoque une mobilisation immédiate des chaînes du groupe TF1 pour rendre hommage au comédien.

Selon les informations rendues publiques, Chuck Norris avait été hospitalisé à Hawaï, sur l’île de Kauai, après un malaise. La famille a confirmé son décès dans un message publié sur Instagram, précisant la place qu’il occupait tant pour le public que pour ses proches. L’annonce a déclenché de nombreuses réactions d’admiration et de tristesse de la part des téléspectateurs et des professionnels des médias qui ont retracé son parcours d’artiste martial et de star de la télévision.

Face à l’onde de choc provoquée par cette disparition, le groupe TF1 a décidé d’adapter sa programmation du week-end pour rendre hommage à l’acteur. TF1 et ses antennes affiliées, qui ont longtemps proposé la série Walker, Texas Ranger dans des créneaux populaires, ont choisi de consacrer une partie significative de leurs grilles à la mémoire de Chuck Norris dès le lendemain de l’annonce.

Un samedi placé sous le signe de Walker sur TMC

Dès le samedi 21 mars, la chaîne TMC — canal 10 de la TNT — a programmé une journée entièrement dédiée à la série qui a fait la renommée de Chuck Norris. À partir de 8h40, la chaîne a diffusé une sélection d’épisodes issus de la dernière saison de Walker, Texas Ranger, offrant aux téléspectateurs la possibilité de retrouver le personnage du ranger dès le matin. Cette programmation matinale vise à rassembler les fans autour d’une sélection nostalgique d’épisodes.

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En soirée, TMC a confirmé un changement notable de sa programmation habituelle : à 21h15, la chaîne a déprogrammé les rediffusions de New York, Unité spéciale pour diffuser le final en deux parties de Walker, Texas Ranger. Ce choix éditorial place au cœur du prime time l’une des séquences les plus marquantes de la série, afin de permettre au public de revoir un épisode clé de la saga télévisuelle.

Le relais de l’hommage a été pris le dimanche 22 mars par TF1 Séries Films. À partir de 14 heures, la chaîne a programmé elle aussi une sélection d’épisodes de la dernière saison, prolongeant ainsi le week-end commémoratif consacré à l’acteur disparu. Le groupe TF1 a par ailleurs indiqué que l’intégralité de la dernière saison est disponible en streaming sur la plateforme TF1+, offrant un accès à la demande pour ceux qui souhaitent revoir la série à leur convenance.

Dans le message publié par la famille, on lit notamment : « Pour le monde, il était un artiste martial, acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et un grand-père aimants« .