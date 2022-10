Christophe Galtier : « L’ambition du PSG est de finir premier »

L’entraineur du PSG, Christophe Galtier, était ce mardi soir en conférence de presse, après la large victoire des Parisiens face à Maccabi Haifa (7-2). Et le technicien français a évoqué le prochain défi de son équipe.

Porté par son trio MNM (Messi-Neymar-Mbappé), le PSG s’est baladé ce mardi soir au Parc des Princes face à la modeste équipe de Maccabi Haifa. Dans un match à sens unique, les Parisiens se sont imposés sur le score sans appel de 7-2. Une démonstration de force des Rouge & Bleu qui sont assurés de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions, à une journée de la fin des phases de groupe. A égalité de points avec Benfica Lisbonne, également qualifié après sa victoire méritée face à la Juventus (4-0), le PSG va tenter de prendre la première place de la poule H face à la Juve, lors de la dernière journée.

C’est ce qu’a expliqué l’entraineur Christophe Galtier au micro de RMC Sport 1. « On est qualifiés, c’est très bien, c’est le plus important. La compétition n’est pas finie, il faut aller chercher la première place contre la Juventus. L’ambition du PSG est de finir premier. On reste concentrés sur cet objectif. Je regrette le deuxième but. Le premier, Haïfa a très bien joué le coup« , a confié le technicien français en zone mixte après le match.

« Pour le deuxième, on a commencé très mou en début de deuxième période. Il y avait moins d’exigence dans le jeu. Ce qui a fait 4-2. Mais dans l’ensemble, l’équipe a été fantastique. On a joué un football vif, alerte, avec beaucoup de relations techniques et de connexions entre les lignes. Je suis satisfait. On a manqué d’exigence et de rigueur sur le début de la seconde période pour éviter de relancer l’équipe. En dehors de ça, je suis satisfait du match », a ajouté l’entraineur parisien.

« Ils jouent les uns pour les autres »

Le coach du PSG qui est aussi revenu sur la prestation XXL de la MNM: « Ce serait prétentieux de penser qu’on a la meilleure équipe du monde. Il y a des équipes de grande qualité dans cette compétition. Mais j’ai trois joueurs extraordinaires devant. Il fallait trouver un système pour qu’ils puissent s’exprimer plus librement...

Tout le monde connaît la qualité technique des trois, mais on s’aperçoit aussi que, dans cette organisation, le fait de défendre plus dans la densité nous permet d’avoir des transitions. C’est très agréable à voir, ça joue les uns pour les autres.«