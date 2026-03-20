Christine Kelly a pris quelques jours de repos pour un souci de santé, retour annoncé lundi

Christine Kelly , animatrice de l’émission Face à l’info sur CNews , est absente de l’antenne depuis la mi-mars pour « un souci de santé ponctuel » mais devrait reprendre sa place « dès lundi », a indiqué la direction de la chaîne sur le réseau X le jeudi 19 mars 2026. En attendant son retour, la présentation du programme a été assurée par la journaliste Clélie Mathias , suscitant une mobilisation des téléspectateurs et des échanges sur les réseaux sociaux.

Diffusée en semaine en début de soirée, Face à l’info est un rendez‑vous d’actualité politique et internationale qui réunit régulièrement des chroniqueurs comme Marc Menant, Gabrielle Cluzel, Charlotte d’Ornellas ou Mathieu Bock‑Côté. L’émission repose sur des débats et des chroniques qui contribuent à sa notoriété et à sa fidélisation d’un large public.

Depuis la mi‑mars, l’absence de Christine Kelly avait entraîné une modification temporaire de la grille de présentation. La journaliste n’avait pas communiqué sur les motifs de son indisponibilité avant l’intervention publique de la direction de la chaîne.

Précisions de la direction de CNews

Sur X (anciennement Twitter), Virginie Grandclaude, directrice de la communication de CNews, a publié le jeudi 19 mars 2026 une courte annonce pour préciser la situation. Elle y indique que « Christine Kelly a pris quelques jours de repos cette semaine en parfaite coordination avec sa direction pour un souci de santé ponctuel ». La responsable a ajouté : « Rien d’inquiétant. Elle sera de retour à l’antenne dès lundi, fidèle à son engagement et à son public. Merci à tous pour vos messages et votre bienveillance. »

Publicité

La communication officielle se contente de confirmer le caractère temporaire de l’absence et la date de retour, sans fournir d’informations médicales supplémentaires. La direction insiste sur la coordination entre l’animatrice et la chaîne pour organiser cette courte interruption.

Pendant l’absence de Christine Kelly, la présentation de Face à l’info a été assurée par Clélie Mathias, qui a pris le relais à l’antenne. Ce remplacement temporaire s’inscrit dans les pratiques habituelles des chaînes d’information en cas d’indisponibilité de l’animateur titulaire.

Sur les plateformes sociales, la disparition soudaine de l’animatrice avait déclenché plusieurs réactions et interrogations. Parmi les messages relevés, certains internautes s’interrogeaient : « Après Nicolas Demorand disparu de la matinale de France Inter, autour de Christine Kelly sur CNews et Europe 1… » ; d’autres demandaient « Où est passée Christine Kelly à 19h ? Après Olivier Benkemoun c’est elle qui est virée ? » ou supposaient qu’elle était « encore en vacances ». Ces publications figurent parmi les commentaires publics remontés depuis le début de son absence.

Publicité