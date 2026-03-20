Christine Bravo accuse Laurent Ruquier d’avoir caché la maladie d’Isabelle Mergault

Isabelle Mergault , comédienne et réalisatrice et sociétaire de l’émission Les Grosses Têtes sur RTL, est décédée à 67 ans des suites d’un cancer, a annoncé la presse ce vendredi 20 mars. La nouvelle a profondément touché le monde du spectacle : plusieurs proches et collègues ont réagi, parmi eux Christine Bravo qui a appris simultanément le décès et la maladie de son amie par des appels de journalistes, et Laurent Ruquier , animateur des Grosses Têtes, qui a confirmé que la comédienne souhaitait garder sa maladie secrète.

Dans un message publié sur son compte Instagram, Christine Bravo raconte avoir découvert l’information « par les vibrations » de son téléphone, lorsque des confrères lui demandaient sa réaction. Sous le choc, elle dit avoir immédiatement contacté Laurent Ruquier pour vérifier les faits. Selon son récit, Ruquier lui a confirmé que Isabelle Mergault était malade et qu’elle avait expressément demandé que cela reste secret.

Christine Bravo, amie d’Isabelle Mergault depuis plus de trente ans, confie dans ce texte une colère mêlée de douleur : « Lui il savait que tu étais malade. Moi non. J’ai engueulé Laurent, pourquoi tu m’as rien dit ? J’aurais préféré plutôt qu’apprendre ça par des journalistes », écrit-elle en s’adressant directement à Isabelle. Elle explique ensuite que la volonté de la comédienne de préserver l’intimité de sa maladie a clos la discussion et tempéré sa réprobation initiale.

Réactions des proches et annonce d’une émission spéciale

Le message de Christine Bravo brosse aussi un portrait d’amitié longue de trente ans, née lors de vacances en Italie « chez Lolo », surnom familier attribué à Laurent Ruquier. Elle évoque, avec humour et émotion, les traits qu’elle attribue à son amie et imagine la réaction qu’Isabelle aurait eue en écrivant sur elle-même : « La vache, qu’est-ce que je vais dire sur la Bravo qui fasse ni racoleur ni tartignole. Drôle, sympa, un peu chiante parfois, on s’aimait beaucoup, on a beaucoup ri toutes les deux. »

Publicité

Outre Christine Bravo, Laurent Ruquier lui-même a rendu hommage à Isabelle Mergault. Il a publié une déclaration dans laquelle il confie : « Nous avons tellement ri ensemble qu’entre mes pleurs, j’entends encore nos rires, j’entends encore ta voix inimitable. » Dans ce message, il annonce par ailleurs qu’une émission spéciale des Grosses Têtes sera consacrée à Isabelle Mergault le lundi 23 mars sur RTL.