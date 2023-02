Christian Atsu: le joueur avait prévu quitter la Turquie la veille du séisme

L’attaquant ghanéen, porté disparu depuis le tremblement de terre en Turquie, avait prévu de quitter son club de Hatayspor, la veille de sa disparition.

Christian Atsu, le célèbre attaquant international ghanéen de Hatayspor, est malheureusement porté disparu suite au terrible tremblement de terre qui a frappé la Turquie il y a de cela une dizaine de jours. L’issue de sa disparition demeure incertaine, mais chaque heure qui passe semble souligner l’hypothèse d’un dénouement tragique.

Le sort a été cruel pour l’ancien joueur de Chelsea et de Newcastle United, qui s’est retrouvé malheureusement sur place au moment de la catastrophe naturelle, à l’instar de toutes les autres victimes.

Pourtant, il s’en est fallu de peu pour qu’il ne se trouve pas là. En effet, selon les révélations de l’administrateur délégué de son club, Fatih Ilek, Atsu avait prévu de quitter la Turquie la veille du drame, mais finalement renoncé en raison d’une performance sportive remarquable contre Kasimpasa.

« Atsu a exprimé son souhait de disputer plus de temps de jeu avant notre rencontre contre Gaziantep FK. Il a demandé : « Si je trouve une équipe, puis-je partir ? » L’entraîneur Volkan Demirel a accepté sa demande, mais il n’a pas joué contre Gaziantep FK. Atsu a marqué le but décisif lors de la rencontre contre Kasimpasa », a déclaré Ilek lors d’une interview accordée à Radyospor.

« Initialement, il devait rendre visite à sa famille à l’étranger, mais après sa brillante prestation et son but, il a annulé son billet. Malheureusement, le jour le plus heureux de sa vie a coïncidé avec la catastrophe. Il avait un vol prévu à 23 heures, mais il l’a annulé, et le tremblement de terre a eu lieu à 4 heures du matin. Une tragédie absolue », a-t-il ajouté sur le cas de l’international ghanéen.