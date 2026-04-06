Chine : un projet ferroviaire entre la Zambie et la Tanzanie pour l’accès aux métaux critiques

Pékin renforce sa présence sur les axes d’exportation du cuivre en Afrique en remettant en service une ligne ferroviaire stratégique reliant la Zambie à la Tanzanie. L’action chinoise ne se limite plus au financement d’ouvrages mais elle vise désormais à piloter l’acheminement des métaux depuis les gisements jusqu’aux installations portuaires.

Ce chantier, évalué à environ 1,2 milliard de dollars, mobilise de grands groupes miniers et logistiques d’origine chinoise. Parmi les acteurs impliqués figurent des compagnies minières et des opérateurs maritimes déjà implantés sur le continent, qui entendent coordonner extraction, transport terrestre et embarquement maritime.

Concrètement, le projet prévoit d’optimiser les liaisons entre la ceinture cuprifère de Zambie et de République démocratique du Congo et le port de Dar es Salaam. Aujourd’hui, une grande partie du minerai circule par camion sur des routes très chargées ; la rénovation du rail doit permettre d’accélérer les flux, de réduire les frais logistiques et de renforcer le contrôle sur les exportations.

Sur le terrain, cela se traduit par une chaîne d’approvisionnement dominée par des entreprises chinoises : extraction en Afrique, convoyage par des opérateurs chinois, puis expédition sur des navires appartenant à des armateurs chinois. Ce modèle illustre une volonté de sécuriser davantage la filière à chaque étape.

Cuivre, cobalt…

Plus largement, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie visant à garantir l’accès à des matières premières essentielles à la transition énergétique, notamment le cuivre et le cobalt, dont la demande continue de croître avec l’essor des technologies vertes.

En parallèle, les États-Unis et l’Union européenne développent leurs propres initiatives ferroviaires en Afrique — le corridor de Lobito en est un exemple —, montrant que la compétition pour les métaux critiques se joue désormais aussi sur les infrastructures de transport.