Chine: Li Qiang, un allié de Xi Jinping, nommé Premier ministre

Li Qiang, considéré comme l’un des proches alliés de Xi Jinping, a été nommé Premier ministre chinois le samedi 11 mars. Agé de 63 ans, il succède à Li Keqiang, en poste depuis 2013. Li Qiang est un ancien responsable du Parti communiste à Shanghai, dont l’image avait été entachée lors du confinement chaotique de la ville au printemps dernier.

Li Qiang a été désigné Premier ministre en Chine. Il est considéré comme un proche allié de Xi Jinping et a travaillé avec lui pendant de nombreuses années. Il a également occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du Parti communiste chinois, notamment en tant que secrétaire du Parti pour la ville de Shanghai. Pendant son mandat à Shanghai, il a mis en œuvre des politiques économiques et sociales qui ont contribué à faire de la ville un centre financier et commercial majeur en Chine.

Cependant, l’image de Li Qiang a été écornée lors de la gestion chaotique du confinement de la ville de Shanghai en 2020, qui avait été mise en place pour lutter contre la propagation du COVID-19. Cette situation a entraîné des critiques et des désapprobations de la part de la population locale.

Malgré cette controverse, la nomination de Li Qiang en tant que Premier ministre chinois témoigne de la confiance que lui accorde le président Xi Jinping. Li Qiang est considéré comme un dirigeant compétent et respecté au sein du Parti communiste chinois, et sa nomination devrait renforcer la position de Xi Jinping dans le pays.

Il reste à voir quelles seront les politiques que Li Qiang mettra en place en tant que Premier ministre et comment il contribuera à la gestion des défis économiques et politiques auxquels la Chine est confrontée.