Cherté de la vie au Bénin: les propositions de « La voix des consommateurs » au gouvernement

Il faut rappeler que le 2 février dernier, le gouvernement avait déjà pris certaines mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles face à la cherté de la vie au Bénin. Ces mesures constituent notamment à la fixation d’une redevance de promotion du secteur agricole et d’une redevance de sécurisation des exportations par voie terrestre. Les produits concernés sont entre autres le gari, le soja, l’huile de palme, riz paddy, maïs.

Nous invitons le gouvernement béninois à revoir à la baisse, la base taxable de certaines denrées de grande consommation importées comme le blé, le gaz domestique et le carburant ; subventionner la commercialisation de certains produits agro-alimentaires via des magasins de distribution ; investir fortement dans une agriculture extensive mais naturelle.

