« Chers jeunes voici votre futur président », Adrien Houngbédji présentant Wadagni à Porto-Novo

Lors d’un rassemblement politique tenu le 3 avril 2026 au stade Charles-de-Gaulle de Porto‑Novo, Adrien Houngbédji, figure bien connue de la scène politique béninoise, a prononcé des propos qui marquent un tournant dans la campagne présidentielle.

Au cœur de son allocution, il a salué la candidature de Romuald Wadagni et l’a désigné devant la jeunesse et les militants comme le “futur président” à partir du 12 avril prochain.

« Chers jeunes, c’est votre futur président… », à confié l’ancien président de l’Assemblée nationale et président de l’ex parti du Renouveau démocratique.



Face à une foule compacte et mobilisée, Houngbédji a affirmé que Wadagni est “indiscutablement le plus qualifié pour occuper la fonction présidentielle”, soulignant son expérience et sa capacité à rassembler les Béninois.

Ces déclarations confèrent au candidat de la mouvance présidentielle une caution politique lourde, venant d’une personnalité historique de la vie politique nationale.



L’ancien président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a déjà, par le passé, exprimé son soutien actif à Wadagni, insistant sur sa compétence et sur sa promesse de gouvernance inclusive pour le pays.

Dans l’euphorie de Porto-Novo, ses déclarations ont été interprétées par les présents comme un appel explicite à soutenir la candidature de Wadagni, renforçant ainsi la dynamique de campagne du duo en lice pour la magistrature suprême.



Cette intervention fait écho à une série de mobilisations politiques enregistrées récemment dans la capitale politique, où les soutiens à plusieurs candidats se multiplient à mesure que la date du scrutin approche.

