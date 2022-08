Chelsea-Tottenham: Heung-min Son victime d’insultes racistes

Dans un communiqué publié ce jeudi, Chelsea a annoncé l’ouverture d’une enquête sur des propos racistes prononcés à l’encontre de Heung-Min Son lors du match nul entre les Blues et Tottenham (2-2) le weekend dernier à Stamford Bridge.

Décidément, cette rencontre de la deuxième journée de Premier League entre Chelsea et Tottenham (2-2) aura laissé des traces. Alors que le match s’était terminé sur un accrochage entre Thomas Tuchel et Antonio Conte, un supporter des Blues a adressé des insultes racistes à l’endroit de l’attaquant des Spurs, le sud-coréen Heung-Min Son, durant la rencontre . Dans un communiqué publié ce jeudi, Chelsea a annoncé l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur les faits et identifier le coupable.

“Le Chelsea Football Club juge toute forme de comportement discriminatoire totalement odieux. Cela n’a pas sa place à Chelsea ni dans aucune de nos communautés. Pourtant, il existe encore ce genre d’idiots qui se disent supporters, ce qui fait honte au Chelsea FC, à nos entraîneurs, à nos joueurs, à notre personnel et à nos vrais supporters”, a écrit le club de Londres avant d’insister “Nous enquêtons sur cet incident et, s’il est identifié, cet individu fera face à la plus forte action du club”.

Club statement on racist abuse. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2022

Si les faits sont avérés, et que le coupable est identifié, Chelsea pourrait prendre des mesures drastiques, allant jusqu’à privé son propre supporter de stade. Pour rappel, la Premier League et tous les clubs y évoluant sont engagés depuis des années dans une lutte contre le racisme et toutes autres formes de discriminations.