Chelsea : Thomas Tuchel sort du silence après son limogeage

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce dimanche, Thomas Tuchel s’est prononcé pour la première fois depuis son éviction du banc de Chelsea. Le technicien allemand est “dévasté”.

A la surprise générale, Thomas Tuchel a été limogé du banc de Chelsea mercredi dernier, suite à la défaite des Blues à Zagreb (1-0) lors de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Silencieux depuis l’annonce de son éviction, le technicien allemand s’est exprimé ce dimanche dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

«C’est l’une des déclarations les plus difficiles que j’aie jamais eu à écrire – et c’est une déclaration que j’espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea. C’est un club où je me sentais chez moi, tant sur le plan professionnel que personnel. Merci beaucoup à tout le personnel, aux joueurs et aux supporters de m’avoir fait sentir le bienvenu dès le début», a-t-il écrit dans un premier temps.

S’il assure que son départ était compliqué, Tuchel n’est pas prêt d’oublier son expérience sur le banc des Blues. «La fierté et la joie que j’ai ressenties en aidant l’équipe à remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Je suis honoré d’avoir fait partie de l’histoire de ce club et les souvenirs des 19 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur.»

Après plus d’un an et demi passé sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel garde un bilan flatteur du côté de Stamford Bridge après 99 rencontres dirigées toutes compétitions confondues (62 victoires, 19 nuls et 18 défaites). Il a notamment conduit la formation londonienne sur le toit de l’Europe en mai 2021. Le deuxième titre en Ligue des champions de l’histoire du club.

