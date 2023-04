Chelsea: Thomas Tuchel réagit au limogeage de Graham Potter

En conférence de presse ce lundi, le tout nouvel entraîneur du Bayern Munich a réagi au licenciement de Graham Potter, qui avait pris sa place sur le banc des Blues il y a six mois, par Chelsea.

Après avoir occupé la fonction d’entraîneur à Chelsea jusqu’en septembre dernier, Thomas Tuchel a été viré et remplacé par Graham Potter. Cependant, six mois plus tard, Potter a subi le même sort que son prédécesseur en étant limogé. Ce renvoi a coïncidé avec le retour aux affaires de Tuchel en tant qu’entraîneur du Bayern Munich. En conférence de presse ce lundi, le technicien allemand a été évidemment interrogé sur le sort de son prédécesseur chez les Blues.

« J’ai appris la nouvelle très tard hier (dimanche) soir en recevant une notification. En fin de compte, le moment est plutôt difficile, car il coïncide avec ma nomination ici. Et voilà que le poste est vacant à Chelsea« , a-t-il expliqué, relayé par RMC Sports. L’ancien entraîneur du PSG est ensuite revenu sur son départ de Chelsea. Il a admis avoir pris un peu de recul par rapport au club londonien « J’ai beaucoup aimé travailler là-bas et j’y ai noué des amitiés pour la vie. C’était une période très intense, mais le club a énormément changé et il était donc plus facile pour moi de prendre un peu de distance avec le club, ce qui m’a permis de ne pas trop ressentir d’émotions.«

« C’est aussi pour cela que je n’ai pas de conseil à adresser à Julian Nagelsmann, le club a beaucoup changé après mon départ« , a-t-il ajouté. Julian Nagelsmann, dont Thomas Tuchel occupe désormais la place depuis qu’il a été limogé par les dirigeants du Bayern, est d’ailleurs favori pour reprendre les rênes de Chelsea.